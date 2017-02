Proteste in SUA dupa ce un politist din Anaheim taraste un tanar si trage focuri de arma

Departamentul de Politie din Los Angeles analizeaza materiale video dupa ce un politist aflat in afara serviciului a folosit arma in timpul unei confruntari cu tineri neinarmati in Anaheim, potrivit Al Jazeera Protestele au izbucnit in orasul american Anaheim dupa ce un material video, care a circulat pe retelele sociale, a surprins momentul in care un politist, aflat in afara serviciului, a tras un foc de arma dupa ce si-a indreptat pistolul spre un baiat de 13 ani si alti adolescenti.Filmul, inregistrat miercuri, arata modul in care un politist imbracat in civil taraste un baiat, care il roaga sa il elibereze.Tanarul, identificat ulterior de catre parintii sai drept Christian Dorscht, il provoaca pe barbat sa demonstreze ca este un politist, lucru pe care acesta il refuza.In timp ce conflictul a escaladat, cativa dintre prietenii lui Dorscht au incercat sa il elibereze din stransoarea ofiterului de politie. In acest moment, barbatul a scos un pistol si a tras un foc, fapt care a determinat un grup de adolescenti hispanici si de culoare sa fuga.Incidentul se pare ca a pornit dupa ce ofiterul de politie i-a acuzat pe tineri ca mergeau pe peluza lui.