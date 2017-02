Coreea de Nord ia in deradere China, pe care o acuza ca "danseaza dupa muzica SUA", intr-o retorica neobisnuita pentru puterea comunista

Comentariul publicat de agentia de presa lasa insa putine indoieli legate de tinta criticilor: "o tara vecina, care adeseori pretinde ca e un vecin prietenos".Articolul reproseaza Chinei ca a minimizat capacitatile nucleare ale Coreii de Nord si ca a franat comertul bilateral - o referire la anuntul Beijingului facut in acest weekend potrivit caruia suspenda importurile de carbune din aceasta tara pentru restul anului.Coreea de Nord este puternic dependenta de China, care vede Phenianul ca o zona tampon in fata Coreii de Sud si a Japoniei, ambele aliate ale Statelor Unite. Se pare insa, noteaza WSJ, ca rabdarea Beijingului fata de Phenian s-a redus dupa seria de teste nucleare si de rachete balistice facute in acest an, determinand Beijingul sa sprijine noi sanctiuni adoptate de ONU in noiembrie.Potrivit editorialului KCNA, aceasta tara "a luat fara ezitare masuri inumane precum blocarea in totalitate a comertului exterior legat de imbunatatirea standardului de viata al oamenilor, in virtutea unei 'rezolutii privind sanctiunile' ONU fara nicio baza legala".Sanctiunile ONU au restrictionat importurile de carbune din Coreea de Nord, dar China a folosit o exceptie "umanitara" pentru a continua acest comert. Aceasta exceptie a fost inlaturata de rezolutia ONU din noiembrie iar editorialul arata ca Beijingul are de gand sa adere la noile reguli, spune Adam Cathcart, cercetator specializat in Coreea de Nord la Universitatea din Leeds, Marea Britanie.In editorialul de joi, Coreea de Nord adopta chiar un ton de deradere, afirmand ca aceasta tara se prezinta ca o "mare putere dar danseaza dupa muzica SUA".KCNA precizeaza ca taierea exporturilor de carbune nu va determina Coreea de Nord sa renunte la dezvoltarea arsenalului nuclear."Este complet pueril sa crezi ca DPRK nu va produce arme nucleare si rachete balistice intercontinentale daca se taie cativa banuti", potrivit acestui editorial.Ministerul chinez de Externe nu a comentat inca acest editorial.Miscarea neobisnuita a Coreii de Nord vine dupa ce puterea comunista e implicata intr-un scandal diplomatic cu un al aliat din Asia, Malaezia, dupa ce autoritatile din Kuala Lumpur suspecteaza ca un angajat al ambasadei coreene si un angajat al companiei aeriene detinute de stat ar fi implicati in uciderea fratelui vitreg al dictatorului comunist.