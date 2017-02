Comisar european despre scandalul produselor de calitate diferita din estul Europei: UE nu poate penaliza producatorii

Andriukaitis a explicat ca operatorii din industria alimentara nu pot fi obligati sa isi adapteze produsele la puterea de cumparare sau gusturile nationale.Oficialul european ii incurajeaza insa pe consumatori sa ceara producatorilor aceeasi calitate a produselor, indiferent in ce tara traiesc, si sa isi exprime opiniile prin intermediul organizatiilor de protectie a consumatorilor.Comisarul a mai spus ca o companie este libera sa decida ce ingrediente foloseste in produsele comercializate in state diferite, cu conditia sa informeze cu exactitate consumatorii prin mentionarea acestora pe ambalaje. Europarlamentarul Daniel Buda a solicitat joi , in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca autoritatile romane sa inceapa o evaluare a calitatii produselor alimentare comercializate in supermarket-uri si sa faca publice datele rezultate. Ministerul ungar al Agriculturii, Sandor Fazekas, a ordonat autoritatii pentru siguranta alimentelor, Nebih, sa compare calitatea a 100 de produse alimentare comercializate sub aceleasi branduri in tara si strainatate, pentru a vedea daca exista diferente. Cehia va presa Uniunea Europeana sa interzica vanzarea de produse alimentare inferioare in estul Europei sub acelasi brand ca mancarea mai buna disponibila in cele occidentale, a spus marti ministrul agriculturii de la Praga.De asemenea, autoritatiile slovace au anuntat in urma cu doua saptamani ca au descoperit diferente de gust, compozitie si aspect in aproape zece produse alimentare vandute local, prin comparatie cu aceleasi produse din Germania si Austria.