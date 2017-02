Circa 12.000 de medici se gandesc sa plece din Regatul Unit din cauza votului pentru Brexit

Circa doi din cinci medici care si-au obtinut calificarea in tarile spatiului economic european iau in considerare parasirea Marii Britanii, arata o cercetare a Asociatiei Britanice a Medicilor.Rezultatele au dat alarma in privinta unui iminent “dezastru” in privinta cadrelor medicale si au adus temeri ca un exod al acestora ar putea exacerba deficitul semnificativ deja existent in spitalele britanice.Sondajul BMA a fost realizat pe 1.193 de doctori ce lucreaza in Regat. 42% dintre cei intervievati au spus ca se gandesc sa plece din cauza votului de la referendumul din vara anului trecut.