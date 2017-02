Casa Alba va emite un nou ordin executiv privind interdictia de intrare in SUA a cetatenilor straini

Administratia Trump spera ca acest nou ordin privind interdictia de intrare in SUA va functiona mai bine decat cel anterior, care a generat un val de blocaje si proteste.Secretarul pentru securitate interna John Kelly declarase sambata ca o noua versiune a ordinului prezidential privind accesul in Statele Unite nu se va aplica detinatorilor de carte verde."Presedintele are in vedere emiterea unei versiuni mai stricte, mai simple a primului (ordin). Iar eu voi avea ocazia sa lucrez la un plan de implementare, in special pentru a ma asigura ca nu va fi nimeni intr-un fel prins in sistemul de deplasare din strainatate catre aeroporturile noastre", a afirmat Kelly la Conferinta pentru securitate de la Munchen.Intrebat daca li se va permite accesul detinatorilor de permise de rezidenta - cunoscute sub denumirea de "green cards" (carti verzi) - Kelly a raspuns: "Este o presupunere buna si, in ceea ce priveste vizele (...) daca acestia sunt in curs de deplasare dintr-o tara indepartata catre Statele Unite, la sosire li se va permite intrarea".Secretarul pentru securitate a promis "o scurta perioada de tranzitie pentru a ne asigura ca persoanele de la celalalt capat nu urca in aeronave. Dar daca sunt intr-un avion, pe drumul de intrare, li se va permite sa intre in tara".Decretul initial lui Trump a fost blocat prin actiuni judiciare. El a produs haos in sistemul de imigrare in SUA si a fost criticat de tarile afectate - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen - precum si de aliatii occidentali ai americanilor si de mari corporatii, in special din domeniul tehnologiei, reaminteste Reuters.