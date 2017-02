Popularitatea lui Donald Trump, la cel mai scazut nivel in sondaje

Potrivit unui studiu al Universitatii Quinnipiac, dupa patru saptamani la putere, numai 38% dintre alegatori considera ca Donald Trump actioneaza bine, fata de 55% care ii dezaproba actiunile.Aceste valori sunt nemaiintalnite pentru inceputul unui mandat prezidential.Mai grav pentru Casa Alba, 63% dintre alegatori afirma ca omul de afaceri newyorkez nu este destul de ponderat, iar 55% nu il considera cinstit.Pentru orice om politic traditional, asemenea cifre ar fi absolut catastrofale si i-ar determina pe aliatii lui sa ia distanta.Multi la Washington se gandesc deja la legislativele din 2018, care vor fi un adevarat test pentru alesii republicani in post. Alegerile de la jumatatea mandatului sunt adeseori considerate ca un fel de referendum asupra actiunilor presedintelui, iar democratii viseaza de pe acum sa obtina 24 de mandate si controlul Camerei Reprezentantilor. Un asemenea scenariu ar fi o lovitura serioasa pentru agenda politica a lui Donald Trump.Congresmenii republicani sunt astfel prinsi in capcana intre un presedinte impopular si dezaprobarea publicului larg. Daca se opun presedintelui, nu sunt la adapost de vreun mesaj distrugator pe Twitter al omului de afaceri si, mai rau, ar putea vedea un candidat "trumpist" incercand sa le blocheze calea la viitoarele alegeri.In acest sens, un alt sondaj publicat miercuri, realizat de Pew Research Center, arata ca alegatorii republicani sunt in continuare dispusi sa il sustina pe Donald Trump in cazul uni conflict cu alesii partidului in Congres."Peste jumatate dintre republicani si cei care se declara apropiati partidului (52%) afirma ca, daca Donald Trump si liderii republicani ai Congresului sunt in dezacord asupra unui subiect, ar fi mai inclinati sa aiba incredere in Donald Trump", a subliniat Pew Center.In schimb, "aproape o treime (34%) spun ca ar avea incredere in liderii republicani in cazul unui dezacord cu presedintele", potrivit aceluiasi sondaj.