Comisia Europeana: Germania ar trebui sa faca mai multe pentru a ajuta economia UE

Comisia a mai spus ca a doua tara clasata, Franta, care s-a luptat mult timp cu deficite, a progresat, insa mai sunt multe de facut pentru a remedia "dezechilibrele excesive" din finantele publice.Germania a adunat excedente comerciale enorme pe parcursul multor ani - intrucat partenerii din UE au solicitat ajutoare repetate pentru economiile lor - investind mai mult "acasa" pentru a stimula consumul si importurile.In urma dezvaluirii revizuirii periodice a finantelor publice ale statelor membre, comisarul european pentru Afaceri Economice al UE, Pierre Moscovici, este de parere ca aceasta pozitie nu a fost buna pentru nicio parte."In cazul Germaniei, vedem, inca o data, ca un surplus foarte mare de cont curent nu este sanatos pentru economie si, in plus, creeaza distorsiuni economice si politice foarte importante pentru intreaga zona euro", a declarat Moscovici."Vom urmari evolutiile in aceasta situatie, care este absolut cruciala pentru zona euro", a mai adaugat acesta.Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat inca dinainte de inaugurarea sa in functie, ca Berlin "ia toata lumea pentru o plimbare", inclusiv UE, utilizand un euro slab pentru a stimula exporturile."Ati fost foarte nedrepti cu SUA... este o strada cu sens unic", a declarat Trump pentru tabloidul german Bild, promitand actiuni dure pentru a restabili echilibrul.In comparatie cu puterea Germaniei, Franta s-a confruntat cu deficite bugetare mari si datorii.Moscovici, fost ministru francez de finante, sustine ca ultimele rapoarte arata mai multe "vesti bune", pe masura ce se stabilizeaza economia in Paris.Printre tarile care prezinta "dezechilibre excesive" se afla si Italia, care se confrunta cu un nivel foarte ridicat de datorii - in prezent, aproximativ 130% din PIB - in timp ce economia se lupta pentru crestere.Intre timp, Spania a prezentat o puternica reechilibrare a economiei.Statele membre ale UE ar trebui sa mentina deficitele bugetare la nu mai mult de 3% din PIB.