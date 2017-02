Porcii mistreti cutreiera padurile din Cehia - iar o parte din ei sunt radioactivi

Ciupercile pot sa absoarba un nivel ridicat din izotopul radioactiv Cesiu 137. Iar in urma cu 3 decenii, catastrofa nucleara de la Cernobil a eliberat o cantitate mare de Cesiu 137 carea a juns, in cele din urma, in muntii Sumava.Acum mistretii mananca ciupercile, inghitind totodata Cesiu 137. Carnea lor devine astfel radioactiva, a declarat Jiri Drapal, din Administratia Veterinara Nationala, pentru Reuters."Este, mai mult sau mai putin, o problema sezonala", a declarat Drapal.Insa sezonul rece este lung anul acesta. Iar timpul de injumatatire al izotopului de Cesiu 137 este de 30 de ani - adica dureaza 30 de ani penbtru caradioactivitatea izotopului sa scada la jumatate din valoarea sa initiala. Apoi, inca 30 de ani pentru a scadea din nou la jumatate, si tot asa."Putem sa ne asteptam sa gasim mancare (afectata - n.red.) pentru multi ani de acum inainte", spune Drapal.Acest lucru ar putea provoca probleme cu aprovizionarea cu carne de mistret, o delicatesa in Cehia. Carnea de mistret apare adesea in meniurile restaurantelor in gulas.Totusi, carnea care ajunge in restaurante ar trebui sa fie sigura. Fiecare animal salbatic vanat, nu doar porcii mistreti, trebuie inspectat atent inainte de a ajunge la clienti, iar carnea radioactiva este interzisa pe piata, subliniaza Drapal.Asta este vestea buna. Vestea proasta este ca 614 exemplare de mistreti au fost inspectate intre 2014 si 2016, si 47% din ei prezentau un nivel de radioactivitate peste limita.Drapal mai spune insa ca carnea animalelor radioactive ar reprezenta un pericol de sanatate doar in doze mari, mai exact ar trebui mancata de cateva ori pe saptamana, timp de cateva luni, ca sa te imbolnavesti, spune specialistul ceh.