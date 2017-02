Franta: Politia ii interogheaza pe asistentii lui Marine Le Pen in ancheta privind posibila fraudare a banilor de la Parlamentul European

Reamintim ca Parlamentul European furnizeaza fonduri pentru plata asistentilor europarlamentarilor, dar nu si pentru plata garzilor de corp. Or, Marine Le Pen e acuzata ca si-ar fi platit bodyguardul din banii destinati asistentilor.Le Pen a respins acuzatiile si a acuzat autoritatile franceze ca incearca sa-i deraieze campania electorala pentru prezidentiale. Le Pen va candida din partea partidului extremist Frontul National la alegerile din luna mai, fiind data de sondaje pe primul loc in turul 1, dar cu putine sanse de a castiga in turul 2.O ancheta a OLAF a scos la iveala anul trecut faptul ca suma fusese incasata necuvenit de doi asistenti parlamentari ai deputatei.Marine Le Pen a anuntat in 9 februarie, potrivit Agerpres, ca ii va da in judecata pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, pe seful OLAF, Giovanni Kessler, si pe directorul departamentului de investigatii al OLAF, Beatriz Sanz Redrado. Ea cere compensatii simbolice in valoare de un euro pentru "daune materiale si morale".Sefa FN acuza institutiile europene ca au falsificat dovezi pentru a declansa impotriva ei o ancheta motivata politic, cu scopul de a submina grupul eurosceptic din Parlamentul European.Le Pen ii cere socoteala si fostului presedinte al Legislativului UE, Martin Schulz, pe care il acuza de persecutie.