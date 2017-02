Putin nu a anuntat deocamdata daca va candida pentru un nou mandat, a declarat Peskov

Presedintele rus Vladimir Putin nu a anuntat deocamdata daca va candida pentru un nou mandat in 2018, pentru ca este prea devreme, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters."Mai avem suficient timp inainte de campania electorala", a spus Peskov.Constitutia rusa prevede ca o persoana poate sa serveasca drept presedinte al Rusiei pentru maxim doua mandate consecutive. Putin a avut doua mandate consecutive ca sef al statului, in perioada 2000 - 2008, fiind urmat in perioada 2008-2012 de Dmitri Medvedev.Pe parcursul presedintiei Medvedev, Putin a servit ca premier.In septembrie 2011, Moscova a decis sa prelungeasca mandatul presedintelui tarii de la patru la sase ani. In 2012, Vladimir Putin a fost investit pentru un nou mandat ca presedinte, astfel ca, in 2018, are dreptul sa candideze din nou, potrivit News.ro