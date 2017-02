"FrankenGreece" o bantuie pe Merkel. Al patrulea pachet de salvare

Ministrii de finante din zona Euro au demonstrat din nou ca amana o actiune decisiva, folosind o decizie pe termen scurt in loc sa abordeze problemele financiale ale Greciei, scrie Frederic Simon in analiza sa din Euractiv.com O criza imediata a fost amanata pana in luna iulie a acestui an, dar problemele fundamentale ale Greciei raman. De aceasta data, criza nu este cauzata de presiunea pietei. "FrankenGreece" si-a indeplinit tintele fiscale si bugetul are din nou surplus primar, macar pe hartie.Euro a ajutat la crearea acestui "monstru", dar acum Germania constituie problema. Refuza sa se alinieze cererilor FMI de atenuare a datoriei nationale, ingrijorata de faptul ca platitorii germani de taxe vor purta din nou cea mai mare parte din povara datoriei.Merkel este acum in cursa pentru al patrulea mandat. In acest moment, nimeni nu vorbeste despre al patrulea pachet de salvare, dar aceste lucruri au obisnuinuta de a evolua pe neasteptate.