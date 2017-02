SUA emit noi ordine pentru combaterea imigratiei ilegale, inclusiv accelerarea expulzarilor

Doua note interne emise de secretarul DHS, John Kelly, prevad patrule la frontiera si le cer ofiterilor de imigratie sa expulzeze cat mai repede posibil orice imigranti ilegali gasesc, cu numai cateva exceptii, in primul rand copiii.Prioritatea la expulzare o vor avea imigrantii ilegali condamnati pentru diverse infractiuni, precum si cei inculpati sau care risca sa fie inculpati.Cu toate acestea, categoriile de imigranti ilegali considerate ca prioritate scazuta de administratia Barack Obama, in general cei care nu au avut nicio legatura cu nicio infractiune, nu mai sunt protejate."Cu exceptii extrem de limitate, DHS nu va scuti clase sau categorii de straini de indepartat (de pe teritoriul SUA - n.r.) de la potentiala aplicare a legii", a subliniat Departamentul."Toti cei care incalca legile imigratiei ar putea fi vizati de aplicarea procedurilor, pana la, inclusiv, indepartarea din Statele Unite", a adaugat DHS.Kelly a ordonat si actiuni imediate pentru proiectarea si constructia unui zid la granita cu Mexicul.De asemenea, el a cerut angajarea a inca 5.000 de ofiteri pentru Agentia Vamala si de Protectie a Frontierei, precum si a altor 10.000 la Agentia pentru Imigratie.Kelly a subliniat ca detentiile in masa din trecut, care necesitau revizuire judiciara, au suprasolicitat Guvernul si au periclitat securitatea nationala. "Mii de straini prinsi la granita, plasati in proceduri de indepartare si eliberati din arest s-au ascuns si nu au mai comparut la audierile de iexpulzare (de pe teritoriul SUA - n.r.)", a atras el atentia.Pe de alta parte, organizatiile pentru apararea drepturilor imigrantilor au condamnat masurile si au amenintat cu actiuni in justitie."Aceste note interne confirma ca administratia Trump este dispusa sa incalce procesul adecvat, decenta umana, binele comunitatilor noastre si chiar protectia copiilor vulnerabili, pentru o politica hiperagresiva de expulzare in masa", a declarat directorul Immigrants' Rights Project din cadrul American Civil Liberties Union."Insa presedintele Trump nu are ultimul cuvant aici - tribunalele si opinia publica nu vor permite ca acest vis neamerican sa devina realitate", a adaugat el.La scurt timp dupa ce a fost investit in functie, pe 20 ianuarie, Trump a cerut masuri pentru constructia unui zid de 3.000 de kilometri la granita SUA-Mexic, inasprirea securitatii la frontiere si masuri mai dure impotriva imigrantilor ilegali.Notele vin inainte de o intalnire planificata saptamana aceasta intre Kelly, secretarul american de Stat Rex Tillerson si presedintele mexican Enrique Pena Nieto.