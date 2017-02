Marine Le Pen starneste controverse prin refuzul purtarii unui val in Liban/ Le Pen, acuzata ca a regizat momentul

Candidatul pentru prezidentiale al extremei-drepte a refuzat sa poarte un val pentru intalnirea cu un lider religios sunnit de top.Liderul Frontului National a fost marti la biroul seicului Abdellatif Deryan din capitala Beirut si i-a fost oferit un val alb pentru a-si ocoperi parul. Le Pen a refuzat prompt, a mers spre masina ei si a plecat, potrivit Al Jazeera Natasha Ghoneim, din partea Al Jazeera, a declarat ca unii critici au acuzat-o pe Le Pen, al carei partid ia o pozitie anti-imigranti, de faptul ca pune in scena acest incident drept un fel de act extraordinar."Observatori, experti si votanti spun ca acest lucru a fost planuit de ea, pentru ca ar putea folosi foarte bine bazinului sau electoral de extrema-dreapta de acasa si totodata, ei spun ca ar putea distrage atentia de la un scandal in crestere pe care il intampina", a declarat Ghoneim.Candidatul pentru presedintie infrunta un scandal de coruptie, deoarece politia franceza a perchezitionat luni, sediul central al Frontului National din Paris, in legatura cu o investigatie in cadrul unei pretinse utilizari abuzive a fondurilor europene alocate ei, ca membru a Parlamentului European.Vorbind jurnalistilor, in timp ce pleca de la intalnire, Le Pen a afirmat ca s-a intalnit in trecut cu Marele Muftiu al Egiptului, Al Azhar, unul dintre liderii mondiali ai clericilor sunniti, fara a fi nevoita sa poarte un val.In cadrul unei declaratii date Marti, biroul de presa al Marelui Muftiu a spus ca "a informat candidatul prezidential, prin unul dintre asistentii ei, de necesitatea de a-si acoperi capul in momentul in care se intalneste cu eminenta sa, in conformitate cu protocolul asumat de catre Dar-al-Fatwa", cea mai intalta autoritate sunnita din Liban.