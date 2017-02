Cercetatorii incearca sa determine sursa unei poluari radioactive cu Iod-131 in Europa, nepericuloasa pentru om / Tabloidele invoca un test nuclear rusesc, expertii cred ca e vorba de o uzina farmaceutica

Institutul francez pentru monitorizarea riscului radiologic si nuclear, IRSN , a anuntat in 13 februarie ca izotopul Iod-131 a fost detectat deasupra Europei continentale. Detectat pentru prima oara in a doua saptamana din ianuarie in Norvegia, izotopul a fost apoi prezent apoi in Finlanda, Polonia, Germania, Cehia, Franta si Spania. De atunci, nivelele au revenit la normal dar nu s-a stabilit inca sursa emisiei.Autoritatea norvegiana pentru protectia impotriva radiatiilor (NRPA), care a detectat prima izotopul, la granita sa nordica cu Rusia, a declarat pentru Motherboard caAvand insa ca izotopul are o perioada de injumatatire fizica de doar 8 zile, este vorba de o emisie recenta, a precizat IRSN.Pe acest fond au inceput sa circule zvonuri ca Rusia ar fi efectuat un test nuclear secret in Arctica , posibil in regiunea Novaia Zemlia.Acest izotop este prezent insa si in industria medicala, fiind folosit frecvent pentru tratarea afectiunilor tiroidei sau pentru cancere.Astrid Liland, sefa diviziei pentru pregatirea la situatii de urgenta din NRPA, a precizat pentru Motherboard: "Deoarece a fost masurat doar Iod-131 si nicio alta substanta radioactiva, credem ca provine de la o companie farmaceutica care produce medicamente radioactive".Britain's Society for Radiological Protection (SRP) a precizat si ea ca prezenta exclusiva a acestui izotop sugereaza ca nu este vorba de un incident nuclear ci mai degraba de o uzina medicala sau de un furnizor de produse radio-farmaceutice.Prezenta izotopului a determinat fortele aeriene ale Statelor Unite sa trimita un avion specializat in detectarea radiatiilor. Informatia a fost anuntata de site-ul specializat The Aviationist , potrivit caruia un avion WC-135 Constant Phoenix a fost trimis in Marea Britanie la baza din Mildenhall in 17 februarie. Ultima misiune intercontinentala a acestui tip de avion a fost Coreea de Nord, dupa aparitia unor informatii legate de un posibil test nuclear in peninsula.Un caz aproape similar s-a inregistrat in 2011, cand nivele reduse de Iod-131 au fost detectate deasupra Europei centrale, arata sciencealert.com Si atunci au circulat zvonuri legate de posibile accidente la centrale nucleare In urma cu o saptamana, un studiu a confirmat ca sursa Iodului-131 a fost Institutul de Izotopi din Ungaria, care produce o varietate de izotopi pentru industria medicala si de cercetare.Informatia a fost preluata si de site-ul Kremlinului de propaganda sputniknews care a profitat pentru a acuza o noua campanie de denigrare a Rusiei.