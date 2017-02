Franta: Trei indivizi suspectati de planuirea unui atac terorist, arestati in Franta

La Clermont-Ferrand, o operatiune de deminare a fost efectuata la domiciliul unuia dintre suspecti, in varsta de 37 de ani, a precizat o sursa."Suspectii aveau un plan si avansasera suficient pentru ca politistii de la Directia generala pentru securitate interna (DGSI) sa decida arestarea lor", a explicat o alta sursa.Franta, lovita de un val fara precedent de atentate jihadiste din ianuarie 2015 pana in iulie 2016, se confrunta in continuare cu o amenintare terorista "foarte ridicata".Pe 3 februarie, un egiptean in varsta de 29 de ani a atacat, cu cate o maceta in fiecare mana, militari aflati in zona turistica a muzeului Louvre din Paris, strigand "Allahu Akbar". O saptamana mai tarziu, serviciile antiteroriste au arestat la Montpellier, in sudul tarii, patru persoane , printre care si o adolescenta de 16 ani, suspectate ca intentionau sa comita un atentat "iminent" in Franta. TATP - un exploziv artizanal puternic, dar foarte instabil -, precum si acetona, apa oxigenata, seringi si manusi de protectie au fost descoperite de anchetatori in timpul perchezitiilor.