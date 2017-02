Reuters: Casa Alba a oferit un mesaj euro-sceptic inaintea vizitei lui Mike Pence la Bruxelles, prin vocea lui Steve Bannon, "adevaratul presedinte" al SUA

Bannon, spun sursele citate, a lasat sa se inteleaga ca el vede Europa drept o constructie defectuoasa si ca se pronunta in favoarea continuarii relatiilor cu Europa pe baze bilaterale.Steve Bannon a fost numit de o parte a presei " adevaratul presedinte " sau "presedintele din umbra" al SUA, din cauza influentei mari pe care o are asupra lui Donald Trump.Reuters citeaza trei surse care au fost informate despre aceste discutii si care au preferat sa-si pastreze anonimatul, avand in vedere natura delicata a conversatiilor. Guvernul german si ambasadorul sau in SUA, Peter Wittig, au refuzat sa comenteze, invocand confidentialitatea discutiilor.Un oficial de la Casa Alba a precizat ca o intalnire a avut loc dar a sustinut ca relatarea Reuters este inexacta. "Au vorbit doar circa trei minute si a fost doar un salut rapid", a spus acest oficial.Sursele au descris insa o intalnire mai lunga in care Bannon si-a expus viziunea sa asupra lumii. Potrivit surselor citate, mesajul sau a fost similar cu cel pe care l-a expus la o conferinta din Vatican, in 2014, cand conducea site-ul de stiri de dreapta Breitbart News.In acel mesaj, transmis prin Skype, Bannon a vorbit favorabil despre miscarile populiste europene si despre o aspiratie spre nationalism din partea oamenilor care "nu cred in felul acesta de Uniune pan-Europeana".Discutiile au nelinistit guvernul german, in conditiile in care unii oficiali de la Berlin sperau ca Bannon isi va tempera viziunea odata ce va fi numit oficial in Guvern si va oferi un mesaj mai nuantat despre Europa.O a doua sursa si-a exprimat ingrijorarea, pe baza contactelor pe care le-a avut cu administratia Trump, ca nu exista nicio apreciere fata de rolul UE in asigurarea pacii si a prosperitatii in Europa."Se pare ca nu exista nicio intelegere la Casa Alba a faptului ca o destramare a UE ar avea consecinte grave", a spus sursa citata.Casa Alba a precizat ca nu exista niciun transcript al intalnirii. Sursele informate despre discutii le-au descris drept politicoase si au subliniat ca nu exista nicio dovada ca Trump se pregateste sa treaca dincolo de atacurile retorice la adresa UE - in conditiile in care a laudat in mod repetat Brexitul - si sa treaca la pasi concreti pentru destabilizarea blocului comunitar.Dar ingrijorarea legata de Casa Alba i-a determinat pe ministrul francez de externe Jean-Marc Ayrault si pe Wolfgang Ischinger, presedintele Comisiei pentru securitate Munchen, sa-i ceara saptamana trecuta, in mod neobisnuit, vicepresedintelui Pence sa afirme in timpul vizitei la Bruxelles ca nu doreste o rupere a UE.Pence s-a angajat la Bruxelles pentru legaturi puternice cu UE si a spus ca acest mesaj este impartasit si de presedintele american."Presedintele Trump si eu asteptam cu nerabdare sa lucram impreuna cu voi si cu UE pentru a aprofunda parteneriatul politic si economic", a spus el.