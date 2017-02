Justitia din Austria aproba extradarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtash in Statele Unite

Dmitro Firtash, unul dintre cei mai bogati oameni din Ucraina si un apropiat al fostului presedinte pro-rus Viktor Ianukovici, a fost arestat in martie 2014 in Austria, la cererea FBI, politia federala americana. Acesta a fost eliberat din inchisoare dupa ce a platit o cautiune record de 125 milioane euro.Cererea de extradare fusese respinsa in prima instanta in aprilie 2015. Firtash este partener de afaceri cu miliardarul rus Arkady Rotenberg si fratele sau, Boris, prieten bun si partenerul de judo al lui Vladimir Putin.Miliardarul ucrainean a sustinut ca acuzatiile ca ar fi conspirat sa mituiasca oficiali guvernamentali din India pentru a castiga licente pentru a extrage titaniu sunt "absolut false" si s-a caracterizat drept victima unei campanii politice.In 2013, un juriu american l-a pus sub acuzare pe Firtash impreuna cu un membru al parlamentului indian si cu alte patru persoane.Retinerea lui Firtash, a carui interese comerciale au prosperat sub fostul presedinte ucrainean pro-rus Victor Ianukovici, a coincis cu o escaladarea brusca a crizei politice din Ucraina si reactivarea opozitiei Occident - Rusia.