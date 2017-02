Azerbaidjan: Ilham Aliev si-a numit sotia prim-vicepresedinte

Ilham Aliev, in varsta de 55 de ani, si-a numit sotia, Mehriban (52 de ani) in acest nou post creat dupa un referendum constitutional organizat in septembrie.Prim-vicepresedintele preia atributiile sefului statului daca acesta nu isi mai poate exercita atributiile.Referendumul din septembrie a extins de asemenea mandatul prezidential de la 5 la 7 ani, cimentand, potrivit criticilor, dinastia Aliev.Ilham a devenit presedinte in 2003, dupa decesul tatalui sau, care a condus Azerbaidjanul initial ca lider comunist si apoi ca presedinte post-sovietic timp de trei decenii.Aliev, care are doua fiice si un fiu, a ales sa alieze tara siita cu puterile occidentale, pentru a contracara influenta Rusiei in regiune. Guvernul sau a fost criticat in repetate randuri pentru incalcarea drepturilor omului.