Liderul partidului german de extrema dreapta AfD s-a intalnit cu aliatii lui Vladimir Putin, la Moscova

Frauke Petry, al carui partid este asteptat sa intre in Parlament, pentru prima oara, la alegerile federale din 24 septembrie, a discutat despre cooperarea dintre adunarile regionale rusesti si germane.Purtatorul sau de cuvant, Oliver Lang, a precizat ca cele doua parti nu au discutat despre o posibila asistenta financiara pentru AfD si ca vor urma si alte intalniri.Partidul francez de extrema dreapta a imprumutat in 2014 9 milioane de euro de la banca ruseasca First Czech-Russian Bank. Banca a ramas fara licenta de operare iar autoritatile rusesti au anuntat ca au demarat procedurile legale pentru recuperarea creditului.Lidera FN, Marine Le Pen, a declarat ca, spre deosebire de partidele traditionale, formatiunea sa nu a reusit sa obtina un credit de la bancile franceze.Ingerinta Rusiei in alegerile occidentale a devenit un subiect sensibil dupa ce agentiile americane de informatii au acuzat Moscova ca a incercat sa intervina in procesul electoral din SUA prin intermediul atacurilor cibernetice. Rusia a negat acuzatiile.Vladimir Jirinovski, liderul ultranationalist pro-Kremlin si un admirator declarat al lui Donald Trump, a fost prezent la discutiile cu Petry, potrivit unei declaratii publicate pe site-ul Parlamentului.Au mai participat, de asemenea, Viaceslav Volodin, presedintele Dumei, si adjunctul sau Piotr Tolstoi.Duma a precizat ca Volodin si Petry au discutat despre "cooperarea parlamentelor regionale si imbunatatirea contactelor dintre organizatiile de tineret" ale partidelor.Petry a fost invitat in Rusia de autoritatile locale din Moscova.AfD ar putea deveni al treilea partid in Germania dupa alegerile parlamentare din toamna acestui an.