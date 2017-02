Marine Le Pen starneste o noua polemica, dupa ce refuza sa poarte un voal pentru a se intalni cu muftiul Libanului, in Beirut

In ultima zi a vizitei sale in Liban, lui Marine Le Pen i s-a intins un voal la sosirea la sediul Dar al-Fatwa, cea mai inalta autoritate sunita a tarii, pentru a se intalni cu seicul Abdellatif Deriane. Aceasta a refuzat insa sa-l poarte si a plecat imediat."Nu-mi voi puna voal", a spus ea, in fata ziaristilor. "Am spus luni ca nu voi purta un voal. Nu au anulat intalnirea si am crezut ca vor accepta sa nu port voal", a adaugat ea."Au incercat sa imi impuna asta, sa ma puna in fata faptului implinit si pe mine nu ma pune cineva fata faptului implinit", a adaugat lidera de extrema dreapta.Dar al-Fatwa a afirmat insa, intr-un comunicat, ca a "informat" cu o zi in urma "candidata la prezidentiale, prin intermediul unuia dintre colaboratorii sai, despre necesitatea de a-si acoperi capul in timpul intalnirii cu eminenta sa, potrivit protocolului".Institutia sunita a adaugat ca "responsabilii Dar al-Fatwa au fost surprinsi de refuzul sau de a se conforma acestei reguli binecunoscute".Le Pen a spus ca nu avea "niciun motiv" sa isi puna un voal deoarece "cea mai inalta autoritate sunita din lume nu are aceasta exigenta". Ea s-a referit la vizita sa din mai 2015 in Egipt, unde s-a intalnit cu Ahmed al-Tayeb, marele imam al Al-Azhar din Cairo, una dintre cele mai importante institutii religioase din lumea musulmana.