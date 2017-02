Europarlamentar german, indeamna la transparenta privind apararea comuna: UE cheltuieste 200 miliarde euro pentru aparare, dar cu rezultate dezastruoase. Cheltuim de doua ori mai mult decat Rusia si avem mai multi soldati decat SUA

"Trebuie sa recunoastem ca Europa se afla sub o presiune din ce in ce mai mare din afara: probleme de securitate interna si externa, terorism, consecintele globalizarii si ambitiile existente in Statele Unite si in Rusia de a diviza Europa", sustine Elmar Brok, europarlamentar german, raportor pentru Parlamentul European care tocmai a adoptat un set de trei rezolutii care analizeza viitoarea dezvoltare a Uniunii Europene."Pentru a face fata acestei amenintari, Europa trebuie sa fie mai unita, sau nu va putea face fata acestor provocari", spune eurodeputatul german.Potrivit lui Brok, Tratatul de la Lisabona este un fel de constitutie pentru Uniunea Europeana si aceasta constitutie are mult potential politic ce nu a fost exploatat pana acum."Trebuie sa fim mai transparenti si trebuie ca votul cu majoritate calificata sa fie regula mult mai des. Trebuie sa lucram impreuna pentru a avea o politica de aparare si securitate comuna si am putea economisi sume incredibile", spune Brok."Statele membre ale Uniunii Europene cheltuiesc 200 miliarde de euro pentru aparare. Cu rezultate dezastruoase. Cheltuim de doua ori mai mult decat Rusia si avem mai multi soldati decat Statele Unite ale Americii, dar suntem extraordinar de slabi pentru ca fiecare doreste altceva. Exista 38 tipuri diferite de vehicule de transport blindate in Uniunea Europeana. Acest lucru inseamna risipa de bani si lipsa de eficienta", mai declara europarlamentarul german."Cand ne uitam la Eurogrup, euro este moneda Uniunii Europene. Exista institutii responsabile in acest sens, si anume Consiliul de Ministri, Comisia si Parlamentul European. Crearea unei agentii pentru 19 din 28 tari ar diviza intr-un fel Uniunea Europeana. De aceea, in acest caz, de exemplu, Presedintele Eurogrupului ar trebui sa fie si Vicepresedintele Comisiei: astfel, aceste elemente se vor apropia in loc sa se separe", a mai spus Brok.