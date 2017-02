Trump detine peste 3.600 de domenii de internet

Unele dintre acestea sunt folosite pentru promovarea propriilor afaceri, in timp ce o parte importanta contin cuvinte folosite adesea pentru criticarea sa.Printre cele peste 3.000 de domenii detinute se numara: TrumpEmpire.com, TrumpBuilding.com, TrumpOrganization.com. De asemenea, presedintele american are domenii precum: TrumpNetworkFraud.com, TrumpPyramidScheme.com, TrumpNetworkPonziScheme.com, TrumpNetworkSucks.com, TrumpNetworkMarketingFraud.com.Acestea din urma, contrar aparentelor, nu sunt o forma de recunoastere a vreunor afaceri dubioase. Cel mai probabil, domeniile de acest gen au fost cumparate pentru a nu fi folosite de catre criticii lui Trump impotriva sa.Un numar de 157 dintre domenii, spre exemplu, sunt in legatura cu Trump University. In legatura cu aceasta universitate, care a fost inchisa in 2011, Trump a fost dat in judecata pentru frauda. Cu doua zile inainte de a fi numit presedinte, Donald Trump a ajuns la un acord pentru incetarea judecatii, platind 25 de milioane de dolari.Exista voci care sustin ca achizitiile de domenii facute de Trump tradeaza unele din planurile acestuia. Un exemplu in aceasta directie este domeniul VoteAgainstTrump.com, cumparat inca din 2012.