Cel mai mare iaht cu vele din lume, in valoare de 400 mil. euro, sechestrat in Gibraltar. Miliardarul rus care il detine ar fi ramas dator santierului naval

Autoritatea portuara din Gibraltar a pus poprire pe “Sailing Yacht A”, o nava ce valoareaza 400 milioane de euro, aflata pe drumul de livrare catre ANdrey Melnichenko, dupa o actiune in instanta a santierului naval german care a construit nava cu aspect futurist.Iahtul de 143 de metri inregistrat in Bermude, cu trei catarge mai inalte decat celebrul Big Ben, a parasit santierul naval din Kiel al constructorului de super-iahturi Nobiskrug in urma cu doua saptamani pentru ultimele teste pe mare inainte de livrare.Miercuri, insa, autoritatile din Gibraltar au preluat controlul navei proiectate de Philippe Stark ce este dotata cu helipad, piscina si punct de observatie subacvatic.Un purtator de cuvant al lui Melnichenko, care controleaza o avere de 13,2 miliarde de dolari din domeniile ingrasamintelor si carbunelui, a spus ca decizia constructorului de a inainta o actiune legala este uluitoare pentru o companie de statura Nobiskrug.