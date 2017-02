VIDEO Actorul si cantaretul american David Cassidy sufera de dementa

In varsta de 66 de ani, starul, un idol al adolescentilor din anii 1970, cu hit-uri precum How Can I Be Sure?, a declarat pentru revista People ca isi va opri turneurile ca muzician si se va concentra asupra sanatatii sale."Am fost in negare, dar o parte din mine a stiut mereu ca acest lucru se va intampla", a spus el.Mama lui, de asemenea, a suferit de dementa."Vreau sa se concentreze pe ceea ce sunt, cine sunt si cum am fost, fara nici o distragere ... Vreau sa iubesc. Vreau sa ma bucur de viata", a declarat Cassidy revistei "People".Cassidy, printre ale carei hituri se numara "I Think I Love You" si "Cherish" a avut recent probleme financiare si cu bautura.In 2015, a spus ca este in faliment. Si, intre 2010 si 2014, el a fost arestat de trei ori pentru conducere sub influenta alcoolului si a trebuit sa urmeze un program de dezintoxicare.