VIDEO Un mic avion cu cinci persoane la bord s-a prabusit langa Melbourne; aparatul a lovit un centru comercial

Un mic avion cu cinci persoane la bord s-a prabusit marti, aparatul lovind un centru comercial din apropiere de Melbourne, in sudul Australiei, au anuntat autoritatile, fara a putea sa furnizeze imediat un bilant, transmite AFP, potrivit Agerpres.Avionul, un Beechcraft, a deviat curand dupa decolarea de pe aeroportul Essendon, aproape de Melbourne, si s-a prabusit in centrul comercial DFO, de langa aeroport.Lisa Neville, ministru al politiei statului Victoria, a precizat ca nu este in masura sa furnizeze un bilant imediat, dar a indicat ca cinci persoane se gaseau la bordul avionului, care fusese inchiriat pentru un zbor privat cu destinatia King Island, o insula australiana situata intre Melbourne si Tasmania, potrivit Agerpres.