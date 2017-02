Manifestatii anti-Trump la Londra si New York

Manifestatii anti-Trump au avut loc luni la Londra, New York si mai multe mari orase americane, transmite AFP, citata de Agerpres.Conform acesteia, cateva mii de manifestanti s-au adunat luni seara in fata parlamentului din capitala britanica pentru a protesta fata de vizita de stat a lui Donald Trump in Regatul Unit, prevazuta pentru acest an. Este cea de-a treia manifestatie londoneza de acest fel, prima, din 30 ianuarie, reunind zeci de mii de persoane, iar cea de-a doua, la inceputul lui februarie, circa zece mii de persoane.

Manifestatia de luni a fost organizata in timp ce parlamentarii britanici dezbateau problema respectivei vizite de stat la Londra a presedintelui american, aproape 1,9 milioane de persoane semnand o petitie ce solicita transformarea acesteia in simpla vizita oficiala.

Dezbaterea nu face obiectul vreunui vot si nu va avea influente decat de ordin psihologic asupra guvernului. "Vizita trebuie sa aiba loc, va avea loc si, cand va avea loc, eu cred ca Regatul Unit va oferi o primire politicoasa si generoasa presedintelui Donald Trump", a raspuns parlamentarilor secretarul de stat de la Afaceri Externe, Alan Duncan, potrivit Agerpres.