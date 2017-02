O americanca a vizitat toate statele lumii intr-un timp record de aproape 19 luni

Aventura tinerei Cassie De Pecol nu pare sa fi depasit doar recordul pentru vizitarea tuturor tarilor lumii in cel mai scurt timp, ci si recordul stabilit de o femeie in acest sens, potrivit revistei Forbes.Recordul anterior omologat de Guinness Book era de trei ani, trei luni si sase zile.Potrivit site-ului Cartii Recordurilor, detinatorul recordului precedent este americanul Yili Liu, care fusese cel mai rapid calator singur in toate statele lumii, reusind sa intreprinda aceasta aventura intre septembrie 2007 si decembrie 2010. El a vizitat 194 tari suverane recunoscute la momentul respectiv de Organizatia Natiunilor Unite.De Pecol a pornit din insula Palau in iulie 2015, cu economii de 10.000 de dolari, stranse in timp ce a facut babysitting. Ea a petrecut in medie intre trei si cinci zile in fiecare tara vizitata si si-a incheiat periplul in Yemen la data de 2 februarie.Dupa utilizarea resurselor financiare de care dispunea, De Pecol a obtinut sprijinul unor sponsori, printre care Institutul International pentru Pace prin Turism (Institute for Peace Through Tourism).