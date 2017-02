Papa Francisc: Expedierea de mesaje text in timpul meselor reprezinta inceputul razboiului

Suveranul pontif, in varsta de 80 de ani, a tinut un discurs in care s-a referit la pericolele generate de momentele petrecute in familie care sunt lipsite de dialog, cerandu-le tinerilor sa participe la discutiile care au loc in timpul meselor, in loc sa expedieze mesaje text pe telefoanele mobile."Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalti pe telefoanele noastre, este inceputul razboiului, deoarece nu mai exista dialog", a afirmat Papa Francisc.El a adaugat ca oamenii trebuie sa depuna eforturi pentru a deveni mai buni, mai politicosi fata de cei din jur, in special in societatea din zilele noastre, cand a devenit un fapt comun ca oamenii sa ii "insulte" pe straini: "Trebuie sa coboram putin tonul, sa vorbim mai putin si sa ascultam mai mult. Dialogul care aduce impreuna inimile oamenilor este leacul impotriva violentei."