Vicepresedintele SUA, Mike Pence, cere progrese in atingerea pragului de 2% din PIB pentru Armata din partea membrilor NATO in acest an

Acest prag a fost fixat in 2014 de catre cele 28 de tari ale Aliantei atlantice, care doreste care fiecare tara sa respecte tinta la orizontul anului 2024.In prezent, doar cinci tari - SUA, Grecia, Marea Britanie, Polonia si Estonia - au reusit acest lucru.Saptamana trecuta, seful Pentagonului, James Mattis, a avertizat ca SUA ar putea sa-si "modereze angajamentul" in NATO daca nu se respecta angajamentele financiare asumate.Mike Pence, alaturi de Jens Stoltenberg, a remarcat ca in randul aliatilor exista membri care nu au inca o "traiectorie clara si credibila" pentru atingerea tintei de 2%.Ori "presedintele Statelor Unite si poporul american doresc ca aliatii nostri sa isi respecte cuvantul si sa faca mai mult pentru apararea noastra comuna".Si, a adaugat Mike Pence, "presedintele se asteapta la progrese reale pana la finele lui 2017".Intrebat despre cazul Germaniei (care se afla la nivelul de 1,19% in iulie 2016, potrivit datelor NATO), Jens Stoltenberg a luat apararea Berlinului, subliniind ca in acest an s-a angajat la o crestere de 8% a cheltuielilor militare.In 2016, cheltuielile de aparare ale aliatilor europeni si ale Canadei au crescut cu aproape 4%, a reamintit el, iar mai multe tari, printre care Romania si Lituania, se apropie rapid de pragul de 2%.