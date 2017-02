Perchezitii la sediul Frontului National in ancheta care vizeaza posibile angajari fictive facute de Marine Le Pen in Parlamentul European

Reprezentantul Frontului National a mai sustinut ca ar fi vorba despre "o operatiune media al carei scop este acela de a perturba cursul campaniei prezidentiale".Marine Le Pen, candidatul Frontului National (extrema dreapta) la alegerile prezidentiale din Franta, este suspectata ca si-ar fi angajat fictiv garda de corp ca asistent in Parlamentul European si ar fi intocmit "un fals contract de munca", arata un raport al Oficiului European de Lupta Antifrauda. Marine Le Pen ar fi prejudiciat bugetul Parlamentului European cu suma totala de 339.946 de euro, in conditiile in care angajarea a doi fosti colaboratori ai sai ridica semne de intrebare, potrivit raportului OLAF.Raportul OLAF ridica semne de intrebare, in afara garzii de corp a liderei Frontului National, si asupra unui al doilea colaborator al lui Marine Le Pen: asistenta sa, Catherine Griset.Potrivit raportului OLAF, Marine Le Pen si-a angajat, la Parlamentul European, 12 asistenti, in mandatul anterior (2009-2014) si in cel actual.Oficiul European de Lupta Antifrauda face doar recomandari si nu are putere sa initieze anchete penale, insa raportul a fost transmis justitiei franceze.Parchetul din Paris a deschis o ancheta penala in acest caz.Marine Le Pen nu este singurul candidat la alegerile prezidentiale din Franta implicat intr-un astfel de scandal. Si candidatul dreptei la prezidentiale, Francois Fillon, este acuzat ca si-a platit sotia si o fiica din banii publici, angajandu-le - fictiv, potrivit dezvalurilor din presa franceza - la cabinetul sau de parlamentar.