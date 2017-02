"Omul-paiajen", care a furat 5 opere de arta, printre care si un Picasso, dintr-un muzeu din Paris, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare

Cele 5 lucrari furate din Muzeul de Arta Moderna din Paris, evaluate de proprietar la 109 milioane de euro, raman pierdute. Cazul este unul dintre cele mai rasunatoare furturi de arta din ultimii ani.Este vorba despre "Femeia cu evantai" de Modigliani, "Natura moarta cu candelabru" de Leger, "Porumbel cu mazare" de Picasso, "Maslin in apropiere de Estaque" de Braque si o "Pastorala" de Matisse.Cei trei barbati trebuie sa plateasca, impreuna, o amenda de 104 milioane euro Municipalitatii Paris care detinea tablourile.Barbatii au parasit tribunalul cu catuse la maini.Pedeapsa cea mai dura a primit-o Vjeran Tomic (49 de ani), un specialist in catarari supranumit "omul-paianjen": 8 ani de inchisoare si o amenda de 200.000 euro, fara posibilitatea de a beneficia de o reducere de pedeapsa.Tribunalul a constatat o "ancorare in delicventa" si o "cunoastere insuficienta a interdictiilor legale" la Tomic, care a vorbit despre furt ca despre "munca" sa. Procurorul a notat "profesionalismul care se invecineaza cu excelenta".Inca de la inceputul procesului, in luna februarie, apararea a incercat sa aduca acest caz in "dimensiunea sa justa" de furt, chiar daca vorbimd de obiecte de arta.David Olivier Kaminski a sustinut ca Vjeran Tomic, clientul sau, un hot care profitat de un esec incredibil al sistemelor de securitate instalate in muzeu, in conditiile in care senzorii de miscare nu au functionat timp de 2 luni.Jean-Michel Corvez, un dealer de antichitati, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare si 150.000 de euro amenda, impunandu-se si o interdictie de a-si mai exercita meseria. De asemenea, instanta a dispus confiscarea proprietatilor sale.Instanta a considerat ca el era "initiatorul real" a furtului de tablouri - comandat de o persoana necunoscuta - avand un "rol central", in ciuda incercarilor sale de a-si "minimaliza" responsabilitatea.In ceea ce priveste cel de al treilea condamnat, Yonathan Birn, acesta este un ceasornicar in varsta de 40 de ani care s-ar fi "indragostit" de "Femeia cu evantai" de Modigliani. Barbatul a acceptat sa pazeasca lucrarile inainte de a "scapa de ele", dupa cum povesteste chiar el. Birn a fost condamnat la 6 ani de inchisoare si plata unei amenzi de 150.000 de euro.Instanta a considerat ca varianta privind posibila distrugere a obiectelor de arta nu reprezinta "niciun element de certitudine".