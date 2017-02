Compania germana care a produs o papusa vorbitoare interzisa de autoritatile germane sustine ca jucaria nu este "dispozitiv de spionaj"

O agentie federala germana a impus vineri o interdictie asupra vanzarii papusii Cayla, recomandandu-le parintilor care au cumparat jucaria sa o distruga pentru ca software-ul din ea poate fi atacat de hackeri, permitand dezvaluirea unor date cu caracter personal.Distribuitorul german al papusii, Vivid GmbH, a declarat ca ia "in serios" acuzatiile, insa nu impartaseste parerea ca papusa incalca legile anti-spionaj germane."Nu este un dispozitiv de spionaj si poate fi folosita in siguranta, in toate privintele, potrivit manualului de utilizare", spun compania intr-o declaratie.Drept urmare Vivid va ataca decizia autoritatilor germane in instanta.