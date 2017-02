Vicepresedintele american Mike Pence asigura, in prima sa vizita oficiala la Bruxelles, continuarea cooperarii si a parteneriatului cu UE

"Astazi am privilegiul, in numele presedintelui Trump, sa exprim puternicul angajament al Statelor Unite pentru continuarea cooperarii si a parteneriatului cu Uniunea Europeana", a declarat Mike Pence, intr-o conferinta comuna de presa cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.La capatul intrevederii, Tusk a evocat recentele critici ale lui Donald Trump in privinta UE si a NATO, alianta pe care a caracterizat-o ca fiind depasita."Ar trebui, cred, sa ne intelegem asupra unui lucru: ideea unei Aliante atlantice nu este depasita", a spus fostul prim ministru polonez, care s-a descris drept "un pro-american incurabil"."S-au petrecut prea multe in cursul lunii care a trecut (...) pentru a pretinde ca totul merge ca de obicei", a aratat Tusk.El a explicat ca a discutat trei "subiecte cheie" cu vicepresedintele american: ordinea internationala, securitatea si atitudinea noii administratii americane fata de UE.La fiecare dintre ele, Mike Pence s-a angajat cu un "Da" sa respecte dorintele europene, a asigurat Tusk.Bruxelles, unde Mike Pence a fost primit duminica seara de premierul belgian Charles Michel, este ultima etapa a primei sale calatorii oficiale in Europa, dupa Germania in week-end.Inca de la prima intalnire a diminetii, la ambasada SUA, cu sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, Mike Pence a fost primit de manifestanti ostili.In fata institutiilor europene, unde s-au adunat circa o suta de persoane, sloganurile acestora au criticat politicile americane legate de imigratie, drepturile femeilor sau sanatate.