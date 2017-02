Rusia neaga orchestrarea unei lovituri de stat in Muntenegru, care ar fi vizat asasinarea premierul prooccidental

Oficialii de la Londra cred ca Rusia a pus la cale intreg complotul pentru a putea fi pus pe seama nationalistilor rusi, daca va fi descoperit.





"Discutam despre un complot pentru a perturba sau prelua controlul, intr-un fel, asupra unui Guvern. Nu putem sa credem ca nu a existat un proces de aprobare", a spus una dintre sursele citate sub acoperirea anonimatului.





Potrivit Sunday Telegraph, agentiile de informatii ale SUA au strans dovezi in legatura cu implicarea la nivel inalt a Rusiei in plan.





Intrebat despre informatiile aparute in saptamanal, Ministerul britanic de Externe a afirmat ca Muntenegrul a identificat cetatenii rusi din spatele complotului.





Procurorul special muntenegrean Milivoje Katnic a acuzat duminica Moscova de implicare in presupusa conspiratie din octombrie 2016, care viza aducerea la putere a unui lider al opozitiei si oprirea aderarii fostei republice yugoslave in NATO."Acum stim ca institutii ale statului rus au fost implicate", a declarat procurorul muntenegrean postului independent de televiciune Prva TV. "Acum tine de institutiile statului rus sa investigheze".Kremlinul a respins acuzatiile lui Katnic, catalonagandu-le drept "absurde", si a negat orice interventie in afacerile interne ale Muntenegrului."Aceste cuvinte sunt prea serioase (...) iar esecul de a le sustine cu informatii de incredere este iresponsabil", a declarat purtatorul de cuvant la Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o conferinta de presa.In data de 16 octombrie, aceeasi zi in care muntenegrenii au votat in alegerile parlamentare, autoritatile au arestat 20 de persoane din Serbia invecinata sub acuzatia ca planifica atacuri armate impotriva statului.Partidele din opozitie l-au acuzat pe Djukanovic si pe aliatii sai ca au inventat un complot pentru a isi extinde puterea asupra micii republici adriatice, cel mai nou membru NATO.