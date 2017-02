Un plan paralel de pace pentru Ucraina i-a fost remis presedintelui Trump de avocatul sau / Ambasador ucrainean: Astfel de idei nu pot fi avansate decat de persoane care reprezinta interese rusesti

Potrivit sursei citate, acest plan a fost remis presedintelui de avocatul sau Michael Cohen, un om de incredere al lui Trump pentru care lucreaza din 2007 si care este casatorit cu o ucraineanca.New York Times arata ca un deputat ucrainean, Andrii Artemenko, este implicat in elaborarea acestui document si vede in prezenta lui Trump la Casa Alba "o oportunitate pentru a pleda pentru un plan de pace pentru Ucraina". Acesta face parte dintr-o miscare de opozitie consiliata de fostul manager de campanie al lui Trump Paul Manafort."O multime de oameni spun ca sunt agent rus, agent american, agent CIA. Dar cum putem gasi o solutie buna intre tarile noastre daca nu discutam", a declarat Artemenko.Interogat de New York Times, ambasadorul Ucrainei la Washington, Valeriy Chaly, s-a pronuntat impotriva unei astfel de initiative. "Este o incalcare flagranta a Constitutiei" ucrainene, a raspuns acesta, in scris. "Astfel de idei nu pot fi lansate sau avansate decat de persoane care reprezinta deschis sau in secret interese rusesti", a subliniat el.Ucraina este, de aproape trei ani, teatrul unui conflict sangeros soldat cu aproape 10.000 de morti intre fortele guvernamentale si separatistii pro-rusi sustinut militar si financiar de Rusia, care neaga insa aceste acuzatii.Tot potrivit New York Times, deputatul Artemenko "afirma ca detine dovezi de coruptie a presedintelui ucrainean Petro Poroshenko" care "ar putea ajuta la alungarea acestuia de la putere". "Iar Artemenko a declarat ca a primit pentru proiectele sale incurajari de la colaboratori apropiati ai lui Putin", presedintele rus, adauga ziarul.New York Times a afirmat in urma cu cateva zile ca in perioada campaniei electorale mai multe persoane din echipa lui Trump au avut contacte cu autoritatile ruse.Donald Trump si secretarul general al Casei Albe Reince Priebus au negat categoric aceste acuzatii.Anterior, presa americana, inclusiv New York Times, a scris ca Rusia a intervenit in procesul electoral american piratand e-mailuri ale Partidului Democrat pentru a o pune in dificultate pe Hillary Clinton, candidata democrata la Casa Alba, si pentru a-l favoriza pe Trump.Aceste acuzatii, pentru care presa americana nu a adus dovezi, au fost negate din nou de Rusia.Intr-o conferinta de presa, Donald Trump a respins joi orice legatura cu Rusia. "Sunt informatii false fabricate pentru a compensa infrangerea democratilor" in alegerile prezidentiale, a spus el.