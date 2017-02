Seful Mecanismului European de Stabilitate: Grecia are nevoie de mult mai putini bani decat s-a convenit initial pentru al treilea program de bailout

Klaus Regling a declarat publicatiei germane Bild ca la sfarsitul programului de salvare, in august 2018, ESM "va fi platit, probabil, cu mult sub suma maxima convenita, de 86 de miliarde de euro", pentru ca situatia bugetara a Greciei evolueaza mult mai bine decat s-a prognozat initial.Comentariile au fost facute cu putin inainte ca ministrii de Finante din zona euro sa se intalneasca la Bruxelles pentru a evalua progresele Greciei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor din program.Ministrul de Finante al landului Bavaria Markus Soeder a cerut o pozitie mai ferma in negocierile cu Grecia, sugerand ca Atena sa primeasca noi fonduri de la cireditorii internationali doar in schimbul unor garantii suplimentare, in bani, aur sau imobiliare."Avem nevoie de un plan B", a declarat Soeder pentru Bild.Evaluarea programului de bailout a fost marcata de intarzieri si dispute intre Atena sicreditorii sai: Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Neintelegile au fost provocate de tintele fiscale ale Greciei si amanarea reformele promise, provocand temeri ca Europa risca o noua criza financiara.Grecia a spus ca nu mai poate taia din pensii, precum cere FMI, in timp ce unii creditori europeni, precum Germania, au respins solicitarea FMI de a acorda Atenei o forma de relaxarea a termenilor de rambursare.Fondul a insisitat asupra relaxarii termenilor de rambursare si a masuriloe fiscale precaute, pentru a se asigura ca Atena poate sa isi atinga tintele fiscale, inainte de a participa la bailout.Germania, care se pregateste pentru alegeri in septembrie, se opune relaxarii termenilor de rambursare, ceruta de FMI, si spune ca programul curent poate continua doar daca Fondul ia parte.Participarea FMI ramane neclara iar acest subiect va fi, probabil, unul dintre principalele puncte de discutie ale intalnirii dintre cancelarul Angela Merkel si directorul general FMI Christine Lagard, care urmeaza sa se desfasoare miercuri.Reprezentantii FMI au refuzat sa comenteze vineri o informatie publicata de revista Der Spiegel, potrivit careia institutia ar putea contribui la programul de salvare cu o suma de pana la 5 miliarde de euro, spunand ca parerile ale asupra acordului nu s-au schimbat.Asteptarile initiale erau ca Fondul va contribui cu pana la 16 miliarde de euro.