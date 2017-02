VIDEO Oamenii de stiinta au protestat fata de Donald Trump si de administratia sa

Oamenii de stiinta, dintre care unii purtau halate albe de laborator, au cerut presedintelui Trump si administratiei sale sa recunoasca realitatea schimbarii climatice si sa continue politicile pentru protejarea mediului inconjurator.Acestia s-au adunat intr-o piata din apropierea Centrului Hynes, unde a avut loc in weekend conferinta anuala a Asociatiei americane pentru progresul stiintei (AAAS), cea mai mare asociatie mondiala de stiinta generalista, care publica, printre altele, prestigioasa revista Science.Protestatarii agitau pancarte pe care se putea citi "Faceti din nou America inteligenta", parafrazand sloganul lui Trump "Make America Great Again", precum si "Stiinta este importanta" si "Savantii in cautarea adevarului salveaza lumea".Unii manifestanti au denuntat vehement desemnarea de catre Donald Trump a unui sceptic in domeniul incalzirii climatice pentru a conduce Agentia de protectie a mediului (EPA), Scott Pruitt. Acest detractor al reglementarilor agentiei a angajat 14 actiuni in justitie impotriva ei, cand era ministru al justitiei in Oklahoma. Senatul l-a confirmat in functie la sfarsitul saptamanii trecute.Responsabili ai comunitatii stiintifice au facut apel la organizarea unor mari marsuri in aprilie in orase americane, dupa modelul celor ale femeilor ce s-au desfasurat in 21 ianuarie, a doua zi dupa investitura lui Trump si al caror succes are in continuare ecou.Rush Holt, presedinte al AAAS, fizician in domeniul nuclear si fost ales in Camera Reprezentantilor, a indicat ca asociatia sa va lucra cu alte organizatii si societati stiintifice americane "pentru a face din mars un succes".