SUA fac pregatiri pentru a aduce inalti oficiali nord-coreeni la discutii

Planurile pentru "Discutiile Track 1.5" sunt inca in faza incipienta, a scris cotidianul american, citand mai multe persoane apropiate dosarului.Numele discutiile, reflectand contactele planificate intre fosti oficiali americani si actuali oficiali nord-coreeni fac referire la discutiile numite "Track 2", in care au fost implicati fosti oficiali din ambele tabere.Departamentul american de Stat nu a aprobat inca vizele pentru nord-coreenii implicati in discutii, potrivit Washington Post.Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat pentru Reuters ca numai reuniunile Track 2 au loc regulat, iar participantii discuta despre o serie de dosare din lume, independent de guvernul american.Un oficial de la Casa Alba a subliniat ca Guvernul american nu are nici un plan sa discute cu oficiali din regimul comunist.Saptamana trecuta, Coreea de Nord a testat o racheta balistica, ceea ce a atras condamnare internationala. Presedintele Donald Trump a declarat intr-o conferinta de presa, dupa lansare: "In mod clar, Coreea de Nord este o problema mare, mare si ne vom ocupa de ea ferm".