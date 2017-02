Parchetul din Muntenegru: Organe de stat ruse, implicate in complotul care viza uciderea premierului proocciental muntenegrean

"Pana acum, am avut dovezi ca structuri nationaliste din Rusia se afla in spatele complotului, dar acum avem dovezi ca si organele de stat ruse sunt implicate la un anumit nivel", a declarat procurorul muntenegrean Milivoje Katnic, intr-un interviu acordat presei locale.25 de persoane, majoritatea cetateni sarbi, dar si doi rusi, sunt considerate suspecte in acest caz. 15 suspecti au fost arestati.Moscova a negat orice implicare in complot, iar alte partide muntenegrene au spus ca tot complotul a fost fals si il acuza pe Djukanovici ca foloseste serviciile de securitate pentru a-si extinde dominatia ce dureaza deja de 25 de ani.In mai 2016, ministrii de externe din NATO si Muntenegru au semnat protocolul de aderare, marcand etapa finala a drumului acestei tari spre statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice.Autoritatile de la Podgorica i-au interzis in februarie anul trecut vicepremierului rus Dmitri Rogozin sa intre in Muntenegru.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat in decembrie ca NATO a constatat o prezenta crescanda a Rusiei in Balcanii de Vest, adaugand ca Alianta Nord-Atlantica va contracara propaganda Rusiei printr-o dezbatere deschisa si libera.