Conferinta de Securitate de la München in umbra unui mare absent: Donald Trump

Corespondenta din Germania

Ce vrea realmente Trump cu NATO si Europa?

Pozitia guvernului german

Conferinta a avut loc la hotelul Bayrischer Hof din München si a fost prezidata de ambasadorul Wolfgang Ischinger. Intre cei mai marcanti participanti s-a numarat cancelarul german Angela Merkel, vicepresedintele american Mike Pence, ministrul apararii SUA, James Mattis, secretarul general al ONU, Antonio Gutteres, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, peste 30 de sefi de state si guverne, peste 80 de ministri de externe si ai Apararii, ca si o delegatie de 12 membri, a Congresului american.Li s-au alaturat reprezentanti marcanti ai unor structuri ale societatii civile si institutii cu preocupari in domeniul de discutie, cum sunt: presedintele Comitetului international al Crucii Rosii, Peter Maurer, directorul executiv al Human Rights Watch, Kenneth Roth, procuroarea sefa a Curtii Internationale de Justitie, Fatou Bensouda, co-presedintele Fundatiei Bill & Melinda Gates, Bill Gates, si activistul Bono, co-fondator al organizatiei de lobby politic ONE.In timpul ultimelor cinci decenii, Conferinta de Securitate de la München (MSC), care are loc traditional in luna februarie, s-a constituit drept principala intalnire a comunitatii strategice internationale. Pe langa forumul central, MSC organizeaza regulat intalniri de prim rang pe teme si regiuni separate. De la prima sa editie din 1963, MSC este un forum independent, dedicat discutiilor in vederea rezolvarii pasnice a conflictelor si a cooperarii internationale in probleme prezente si viitoare, ale securitatii internationale. De regula, tematica principala o constituie „parteneriatul transatlantic”.Iar acest parteneriat sta „in umbra marelui Donald”. Desi nu a fost prezent in persoana, presedintele american l-a trimis emisar pe vicepresedintele SUA, in varsta de 80 de ani, Mike Pence. In numele sefului sau, Pence a incercat sa linisteasca oarecum comunitatea europeana, alarmata de unele declaratii si masuri ale lui Donald Trump: „SUA sustin hotarat NATO si isi vor indeplini fara ezitare obligatiile care decurg din alianta transatlantica”, a declarat Pence.Desi declaratia a fost clara, ea nu a linistit intrutotul spiritele din sala, caci radicalismul si imprevizibilitatea lui Donald Trump in primele sale saptamani de mandat au sadit neincredere in randul partenerilor internationali ai SUA. Asigurarea ferma facuta de Pence ar putea fi intr-o clipita rasturnata de un tweet al lui Trump, au fost de parere unii dintre participanti, printre care si Carl Bildt, fost ministru de externe suedez. „Fluxul Twitter va arata daca vorbele lui Pence sunt intr-adevar cele ale Presedintelui”, a spus Bildt pentru Die Welt.Publicatia remarca faptul ca „vicepresedintele si-a vazut misiunea in primul rand ca masaj al sufletelor”, recurgand la nostalgii transatlantice de pe vremea cand el a vizitat Europa ca tanar, trecand si prin Checkpoint-ul berlinez Charlie, din Vest in Est. Cu clisee ca „Succesul vostru este si al nostru si mergem impreuna inainte”, sau „Vom fi mereu alaturi de Europa, caci ne leaga valori comune”, Pence n-a reusit sa inlature toate dubiile.Expertul in politica externa al CDU, Ruprecht Polenz, a comentat: „Lumea s-a intrebat, de ce, in luarea sa de cuvant, noul Vicepresedinte a tot subliniat ca de-la-sine-intelese” sustinerea NATO si uniunea trasatlantica, de catre noua administratie americana.Apropo de „valori comune”, intr-o conferinta de presa de joia trecuta, presedintele Trump a atacat virulent mass-media critica, catalogand ziarul New York Times, ca si posturile de televiziune CNN, NBC News, ABC si CBS drept „Fake-News-Media”. Intr-un tweet postat in noaptea spre sambata, Trump si-a intarit acuzatiile, scriind ca acestea „nu sunt dusmanul meu, ci al poporului american”, dupa cum consemneaza Tagesschau.de Cancelarul Angela Merkel, care a vorbit la München inainte lui Pence, a mentionat in discursul sau ca „presa libera si independenta este un stalp al democratiei“. Aluzia sa la controversatul „trump-ism“ de joi a fost voalata. Cu mult mai vehement reactionase ministrul Apararii, Ursula von der Leyen, cu privire la concesiile facute de Trump torturii, la interzicerea intrarii in SUA a cetatenilor din tarile musulmane, la tonul sau in relatiile cu NATO si Europa.Guvernul german pare sa fi ajuns la concluzia ca siguranta de sine fata de noua administratie americana e mai buna decat lasitatea de opinie. In luarea sa de cuvant la MSC, von der Leyen a spus, in cuvinte ferme, ca „prietenii nostsri americani stiu bine, ca tonul lor vizavi de Europa si NATO are un efect direct asupra mentinerii impreuna a continentului nostru. O Uniune Europeana stabila, ca si un NATO hotarat, sunt in interes american. Desigur ramane intrebarea, cat de mult vrem sa investim in securitate? Noi, germanii, am dovedit anii trecuti ca lumea se poate baza pe noi”.Iar aici s-a ajuns, practic, la problema cheie, a fondurilor pe care SUA, ca si tarile Comunitatii Europene, sunt dispuse sa le aloce pentru siguranta lor, cea regionala si internationala, in contextul noilor provocari. „Noi ne-am extins considerabil angajamentul, si nu doar in sens militar”, a spus Ursula von der Leyen. Ea a mentionat „lupta contra terorii IS, stabilizarea Mali, sustinerea continua din Afganistan, linistirea de durata a Balcanilor, combaterea traficului de oameni peste Marea Mediterana si Egee, prezenta consistenta in tarile Baltice”.Ministrul Apararii german a evocat angajamentul tarilor membre NATO de a aloca 2% din PIB in scopuri de aparare, pe care si l-au luat in Tara Galilor, in 2014. Von der Leyen a spus ca bugetul Apararii german a crescut in acest an, comparativ cu 2016, cu 8%. E vorba nu doar de „mai multa echitate (fairness) in Europa si in Alianta”, ci si de urgente investitii in modernizarea armatei. La finele anului trecut, von der Leyen a depus in Parlament „un plan strategic pentru viitoarea decada”.Acesta prevede un pachet investitional in valoare de 130 miliarde de euro si descrie explicit pasii inovatori in directia inzestrarii armatei cu armament, dar si cu tehnici moderne, adaptate noului tip de confruntari. In acest sens, a spus ea la MSC, sta „sus de tot, pe lista de prioritati: Cyber si digitalizarea. Mega-tema pentru anii viitori: vom infiinta in luna aprilie, pe langa armata traditionala, aviatie si marina, o noua forta combatanta partiala, condusa de un inspector cibernetic”.In ce priveste relatia cu Rusia, Ursula von der Leyen a afirmat ca „interesul nostru comun, de a ajunge iarasi la o conlucrare de incredere cu Rusia, trebuie abordat impreuna si nu negociat bilateral, peste capetele partenerilor”.Insa cum e uzual intr-un an electoral, caci Germania are alegeri generale in toamna, ministrul de externe Sigmar Gabriel (SPD) a atacat punerea in practica a bugetului sporit al Apararii. Astfel, nou-numitul sef al diplomatiei germane din partea Partidului Social-Democrat „s-a luat in coarne” nu doar cu administratia americana, ci si cu propriul cancelar.