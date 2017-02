Secretarul Apararii din SUA, Jim Mattis: Eu nu am nicio problema cu presa

Mattis este un fost general in Corpul Puscasilor Marini si este considerat una dintre cele mai influente voci din cabinetul Trump. Intrebat ce parere are despre postarea de pe Twitter de vineri a presedintelui SUA, in care numeste mass-media un inamic al Americii, Mattis a luat o pozitie diferita in intregime."Am avut niste perioade destul de pline de litigii cu presa. Insa, din punctul meu de vedere, presa este o circumscriptie electorala cu care avem de-a face. Si eu nu am nicio problema cu presa", a declarat acesta.Inca de la inaugurarea din 20 ianuarie, Trump a criticat aspru diverse agentii de stiri care au relatat despre problemele de la Casa Alba. Acesta le-a descris ca fiind "mincinoase", "corupte" sau "esuate", iar vineri seara a catalogat mass-media drept "dusman al poporului american".