Columbia: Un politist ucis si 31 de raniti dupa o explozie la Bogota

"Deplang moartea agentului de politie John Herrera", a scris Enrique Penalosa pe Twitter. Primaria a mai informat ca s-au inregistrat "31 de raniti, dintre care doi in stare grava".Explozia a fost provocata, potrivit edilului, de "explozivi", dar nu a precizat sub ce forma (bomba, petarda, grenada) a fost confectionata incarcatura, apoi activata.La randul sau, presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a scris pe Twitter ca explozia reprezinta un "atac impotriva politistilor care asigura securitatea (zonei) La Macarena". In acest cartier din centrul Bogotei se afla arena La Santamaria unde urma sa aiba loc o corida in cursul dupa-amiezii.Coridele au fost reluate in ianuarie dupa o intrerupere de patru ani, declansand un val de proteste.Corida de duminica nu a fost anulata, iar primarul i-a incurajat pe toti cei care doresc sa fie prezenti sa mearga "fara teama pentru siguranta lor"."Teroristii nu ne vor intimida. Vom face tot ce este necesar pentru a-i prinde", a adaugat el, fara sa precizeze daca vreo grupare este suspectata in mod deosebit ca a declansat explozia.Primaria a mai anuntat ca va avea loc un consiliu de securitate extraordinar la finalul caruia autoritatile vor oferi mai multe detalii despre ancheta.Redeschiderea arenei La Santamaria, pe 22 ianuarie, a declansat un urias val de proteste si a dus la ciocniri violente intre politie si grupuri care se opun luptelor cu taurii.In 2012, primarul de la acea data a interzis utilizarea arenei pentru a organiza coride cu scopul de a evita "tortura si tratamentul crud aplicat animalelor".Redeschiderea arenei a avut loc patru ani mai tarziu dupa o decizie ea Curtii Constitutionale, potrivit AFP.