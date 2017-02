VIDEO Proteste impotriva politicienilor corupti la Paris si in mai multe orase din Franta

Conform Le Monde , manifestatii impotriva politicienilor corupti au avut loc duminica la Paris, Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Saint-Omer, Angers, dar si in alte orase franceze.Postul Digi24 relateaza ca, la Paris, aproximativ 1.500 de oameni s-au adunat in Place de la Republique, dupa un apel facut pe retelele sociale care a dat drept exemplu protestele din Romania.Protestul a fost numit "Adunarea impotriva coruptiei alesilor". Manifestantii cer ca legea sa fie egala pentru toti si protesteaza fata de politicienii care deturneaza banii publici si se afla in conflict de interese.Digi 24 precizeaza ca unul dintre motivele care au declansat protestul este un proiect de lege care ar urma sa reduca la 12 ani perioada de prescriere a infractiunilor de abuz in serviciu, coruptie si deturnare de fonduri publice.