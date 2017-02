VIDEO Donald Trump, tinta ironiilor pe internet dupa ce a declarat ca vineri seara a avut loc un atac in Suedia

turns out "what happened last night in Sweden" actually just means "last night I was watching Tucker Carlson talk about Sweden" pic.twitter.com/6z5pfOJ7Yv — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 19 februarie 2017

Meanwhile in Sweden hoards of them are streaming over the border. #lastnightinSweden pic.twitter.com/r1yK7fLALl — percy dashwood (@percydashwood) 19 februarie 2017

One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws — Per Axbom (@axbom) 19 februarie 2017





Dupa ce a anuntat ca Presedintia SUA intentioneaza sa isi reia eforturile pentru a restrictiona imigratia, Trump a evocat o serie de tari si orase europene care, potrivit lui, demonstreaza pericolele primirii de imigranti, in special de refugiati."Priviti ce se intampla in Germania, priviti ce s-a intamplat azi-noapte in Suedia", a spus Trump multimii stranse intr-un hangar de pe aeroportul international Orlando Melbourne. "Suedia. Cine ar fi crezut acest lucru? Suedia", a adaugat el. "Au preluat un numar mare (de imigranti - n.r.). Au probleme cum nu au crezut vreodata posibil", a subliniat liderul de la Casa Alba.Declaratiile ulterioare ale lui Trump au demonstrat ca acesta se refera la orasele europene care s-au confruntat cu atacuri teroriste in ultimii doi ani."Uitati-va la ce se intampla la Bruxelles. Uitati-va la ce se intampla in toata lumea. Uitati-va la Nisa. Uitati-va la Paris", a afirmat el.Utilizatorii de Twitter, dar si politicieni suedezi si chiar politia din tara nordica au atras atentia ca nu a avut loc niciun atac vineri seara.Altii au conchis ca Trump a facut referire la o emisiune de pe Fox News, unde se vorbea de o presupusa crestere a ratei infractionalitatii dupa ce Suedia a primit un numar mare de refugiati din Africa si Orientul Mijlociu.Suedia, care are o populatie de circa 9,5 milioane de oameni, a acceptat aproape 200.000 de refugiati in timpul crizei migrantilor din 2015. Politica generoasa s-a dovedit controversata si a facut din Suedia tara europeana care a acceptat cei mai multi refugiati pe cap de locuitor.Majoritatea migrantilor acceptati provin din Siria, Afganistan si Irak, tari aflate in razboi.Fostul premier suedez Carl Bildt a scris pe Twitter , dupa discursul noului presedinte american: "Suedia? Atac terorist? Ce a fumat? Intrebarile abunda"Pe Twitter a devenit deja viral hashtag-ul #lastnightinsweden , unde oamenii glumesc pe seama declaratiilor lui Trump. Unii s-au intrebat daca Trump se refera la un furt masiv de chiftelute suedeze, la faptul ca a fost deschisa o conserva de hering sau la faptul ca a nins.Oamenii au publicat chiar si o imagine cu autorul atacului fictiv.Altii au decis sa ii trimita nota de plata presedintelui american, pentru ca l-au informat in legatura cu realitatea.