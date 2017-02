Vicepresedintele SUA Mike Pence i-a transmis premierul turc Binali Yildirim ca Washingtonul vrea un nou start in relatiile cu Ankara

Pence si Yildirim s-au intalnit in marja Conferintei pentru Securitate de la Munchen, Germania, si au discutat despre imbunatatirea relatiilor, intensificarea cooperarii in lupta impotriva terorismului si necesitatea de a colabora pentru a gasi o solutie permanenta pentru Siria.Yildirim i-a spus lui Pence ca, daca SUA ar lua masuri pentru a indeplini cererile Turciei privindu-l pe Fethullah Gulen, clericul care traieste in Statele Unite si pe care Ankara il acuza pentru tentativa esuata de lovitura de stat din luna iulie, acest lucru ar deschide calea pentru un nou inceput in relatii.Relatiile dintre SUA si Turcia - care are a doua armata ca marime din NATO si este un aliat-cheie in lupta impotriva organizatiei teroriste Statul Islamic in Siria si Irak - s-au deteriorat semnificativ dupa tentativa de puci.Pe langa refuzul de a-l extrada pe Gulen, Ankara a fost nemultumita si de faptul ca SUA sustin o militie kurda care lupta impotriva Statului Islamic in Siria. Turcia considera grupare o extensie a separatistilor PKK, care lupta de trei decenii impotriva fortelor Ankarei pentru autonomia regiunii Kurdistan.Erdogan crede ca relatiile se vor imbunatati in mandatul lui Donald Trump. Cei doi au discutat la telefon luna aceasta, iar discutia a fost pozitiva, a spus o sursa din Presedintia turca.