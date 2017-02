O noua interdictie de acces in SUA nu se va aplica detinatorilor de carte verde

Precedentul ordin semnat de presedintele Donald Trump interzicea complet, timp de trei luni, intrarea in SUA a cetatenilor a sapte state cu populatie majoritar musulmana. Interdictia ar fi urmat sa se aplice si tuturor refugiatilor, indiferent de tara de origine, timp de patru luni, precum si celor din Siria, pe termen nelimitat. Imediat dupa intrarea in vigoare, actul a creat situatii neprevazute pe aeroporturi din Statele Unite si din strainatate."Presedintele are in vedere emiterea unei versiuni mai stricte, mai simple a primului (ordin). Iar eu voi avea ocazia sa lucrez la un plan de implementare, in special pentru a ma asigura ca nu va fi nimeni intr-un fel prins in sistemul de deplasare din strainatate catre aeroporturile noastre", a afirmat Kelly la Conferinta pentru securitate de la Munchen.Intrebat daca li se va permite accesul detinatorilor de permise de rezidenta - cunoscute sub denumirea de "green cards" (carti verzi) - Kelly a raspuns: "Este o presupunere buna si, in ceea ce priveste vizele (...) daca acestia sunt in curs de deplasare dintr-o tara indepartata catre Statele Unite, la sosire li se va permite intrarea".Secretarul pentru securitate a promis "o scurta perioada de tranzitie pentru a ne asigura ca persoanele de la celalalt capat nu urca in aeronave. Dar daca sunt intr-un avion, pe drumul de intrare, li se va permite sa intre in tara".Decretul initial lui Trump a fost blocat prin actiuni judiciare. El a produs haos in sistemul de imigrare in SUA si a fost criticat de tarile afectate - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen - precum si de aliatii occidentali ai americanilor si de mari corporatii, in special din domeniul tehnologiei, reaminteste Reuters.