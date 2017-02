Ministrul francez de externe: Situatia se schimba in Europa in cauza "atacurilor repetate" ale lui Trump la adresa ei

Orice tentativa a Statelor Unite de a diviza europenii este sortita esecului, pentru ca Washingtonul nu are capacitatea de a umbri beneficiile pe care UE le ofera statelor sale membre, a declarat ministrul francez de Externe Jean-Marc Ayrault intr-un interviu pentru Journal du Dimanche, potrivit News.ro.





Intrebat de lipsa de unitate a europenilor privind viziunea globala a presedintelui american Donald Trump, Ayrault a a subliniat ca situatia se schimba, in special din cauza "atacurilor repetate" ale lui Trump la adresa Europei, relateaza Reuters.





"Pun pariu ca orice tentativa de a diviza si cuceri europenii nu va functiona", a spus Ayrault. "Pentru ca Statele Unite nu au, in nici un caz, capacitatea de a depasi beneficiile pe care Uniunea Europeana li le ofera membrilor sai", a adaugat el.





"Chiar si Theresa May s-a simtit obligata sa spuna, in pofida Brexit, ca este in interesul Statelor Unite sa aiba o Europa puternica drept partener", a atras atentia seful diplomatiei de la Paris.





Potrivit lui, Franta nu va accepta nicio interferenta externa, fie ca este rusa sau americana, in alegerile sale prezidentiale din aprilie si mai.





"Unele atitudini si declaratii ar putea sugera" ca Statele Unite si Rusia vor sa slabeasca Europa, a avertizat el.





Ca exemplu, el a amintit ca Rusia si-a exprimat preferinte pentru candidatii francezi de dreapta, Francois Fillon si Marine Le Pen, in timp ce proeuropeanul Emmanuel Macron s-a confruntat cu atacuri informatice.





"Aceasta forma de interferenta in viata democratica franceza este inacceptabila (...). Franta nu va accepta, francezii nu vor accepta sa le fie dictate alegerile", a adaugat Ayrault.