Marea Britanie crede ca Moscova s-a aflat in spatele complotului pentru uciderea premierului proocciental muntenegrean

Oficiali britanici cred ca autoritatile ruse s-au aflat in spatele unui complot din luna octombrie pentru a-l ucide pe premierul muntenegrean prooccidental Milo Djukanovici, au declarat surse guvernamentale de la Londra pentru Sunday Telegraph, potrivit News.ro.





Oficialii de la Londra cred ca Rusia a pus la cale intreg complotul pentru a putea fi pus pe seama nationalistilor rusi, daca va fi descoperit.





"Discutam despre un complot pentru a perturba sau prelua controlul, intr-un fel, asupra unui Guvern. Nu putem sa credem ca nu a existat un proces de aprobare", a spus una dintre sursele citate sub acoperirea anonimatului.





Potrivit Sunday Telegraph, agentiile de informatii ale SUA au strans dovezi in legatura cu implicarea la nivel inalt a Rusiei in plan.





Intrebat despre informatiile aparute in saptamanal, Ministerul britanic de Externe a afirmat ca Muntenegrul a identificat cetatenii rusi din spatele complotului.





"Muntenegrul trebui sa ofere un proces judiciar competent, transparent (...) pentru suspectii de lovitura de stat", a declarat o purtatoare de cuvant a MAE britanic.





"Succesul va fi un pas major in convingerea comunitatii internationale in legatura cu progresul real in statul de drept muntenegrean si compatibilitatea cu standardele NATO si UE", a adaugat ea.





Un procuror special pentru fosta Iugoslavie a declarat in noiembrie ca un grup de "nationalisti rusi" au intentionat sa il asasineze pe Djukanovici, pentru ca un partid de opozitie sa ajunga la putere.





Moscova a negat orice implicare in complot, iar alte partide muntenegrene au spus ca tot complotul a fost fals si il acuza pe Djukanovici ca foloseste serviciile de securitate pentru a-si extinde dominatia ce dureaza deja de 25 de ani.

NATO

Muntenegru

Muntenegru.

In mai 2016, ministrii de externe dinsiau semnat protocolul de aderare, marcand etapa finala a drumului acestei tari spre statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice.Autoritatile de la Podgorica i-au interzis in februarie anul trecut vicepremierului rus Dmitri Rogozin sa intre inSecretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat in decembrie ca NATO a constatat o prezenta crescanda a Rusiei in Balcanii de Vest, adaugand ca Alianta Nord-Atlantica va contracara propaganda Rusiei printr-o dezbatere deschisa si libera