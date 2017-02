VIDEO Manifestatie cu 10.000 de persoane la Tirana, la un protest inspirat de cele din Romania

Peste 10.000 de oameni au luat parte la manifestatiile pasnice de sambata, iar politia nu a intervenit sa ii disperseze pe manifestanti sau sa indeparteze cortul, care va bloca traficul pe un bulevard important.





"Lasati-ne sa ramanem pentru a avea alegeri libere si corecte, pe care le putem obtine numai prin indepartarea acestui Guvern al infractiunii si (inlocuirea sa - n.r.) cu un Guvern de tehnocrati", a spus liderul democrat Lulzim Basha la miting.

In urma cu sapte ani, Rama a instalat corturi in fata biroului predecesorului sau, pentru a cere renumararea voturilor, dupa alegeri parlamentare disputate. El a facut cortul de 300 de metri patrati al opozitiei un simbol politic.





Stat membru NATO si candidata la aderarea la UE, Albania are o istorie veche de scrutine contestate.





Bruxelles-ul vrea alegeri libere, fara scandaluri, si un sistem judiciar revizuit, care sa permita combaterea coruptiei la nivel inalt, inainte de a incepe negocierile de aderare cu Tirana.





Albanezii vor avea alegeri legislative din 18 iunie, la patru ani dupa ce coalitia de stanga a lui Rama i-a indepartat pe democrati.





De atunci, coalitia de guvernare a castigat toate alegerile locale, insa democratii s-au plans ca li s-a furat victoria si cer reforme care sa garanteze alegerile corecte.





Mitingurile anticoruptie din Romania au fost o sursa de inspiratie clara pentru liderul Partidului Democratic de opozitie Lulzim Basha, care a distribuit pe Facebook clipuri cu sutele de mii de romani care au iesit in strada.





"Un exemplu de curaj popular din partea cetatenilor romani. Pe 18 februarie ne vom uni la Tirana", a anuntat el la inceputul saptamanii trecute Intr-o perioada in care reformele judiciare majore reprezinta un subiect fierbinte in Albania, unii analisti cred ca acest domeniu ar trebui sa fie in centrul atentiei albanezilor. Expertii indeamna la opozitie fata de judecatorii si procurorii care pun sub semnul intrebarii reforma judiciara ce urmeaza sa fie implementata.





"Departe de Romania, judecatorii si procurorii din Albania care au capturat sistemul fac acelasi lucru (dezincriminarea coruptiei - n.r.). Nu vor reforma, pentru ca ei si politicienii pe care ii apara ar putea fi pedepsiti", a scris portalul TemA intr-un editorial.