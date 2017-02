Olanda: Geert Wilders si-a lansat campania electorala cu un atac la adresa "gunoaielor marocane"

"Gunoaiele marocane in Olanda... evident, nu toti sunt gunoaie, dar multi dintre ei da; ei ne fac periculoase strazile, in principal tinerii, iar acest lucru trebuie sa se schimbe", a declarat Wilders in fata presei, inainte de a participa la un miting electoral in orasul Spijkenisse, situat la sud de Rotterdam.Liderul de extrema-dreapta olandez este dat favorit in sondajele de opinie inaintea alegerilor din 15 martie, cand olandezii sunt chemati la vot pentru a-si desemna reprezentantii in forul legislativ."Daca vreti sa va recuperati tara, daca vreti sa faceti din Olanda o tara pentru olandezi, tara voastra, atunci votati Partidul Libertatii!", a spus Wilders.Conform celor mai recente sondaje, PVV ar urma sa obtina 24-28 dintre cele 150 de mandate de parlamentar, cu 2-4 mai multe decat actualul partid aflat la putere in Olanda, formatiunea liberala a premierului Mark Rutte.In cazul in care va castiga scrutinul, Wilders va face mari eforturi pentru a putea forma guvernul, in contextul in care majoritatea marilor formatiuni au respins posibilitatea de a participa la o coalitie guvernamentala alaturi de PVV.